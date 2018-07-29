  • الأحد 29 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر01:53 ص
بحث متقدم
مرتضى منصور

مرتضى منصور يفتح النار على "الغيطي" لهذا السبب

نقابة الأطباء تتقدم للحكومة بقانون "كادر جديد"

"الأطباء" تكشف تفاصيل مثيرة بشأن "عنتيل الدقهلية"

السيسي ووزير الدفاع

هذا هو سر ترقية وزير الدفاع بجامعة القاهرة

طارق شوقي وزير التعليم

وزير التعليم يكشف معلومة هامة عن الدروس الخصوصية

ON Live

صدمة إعلامية بعد إغلاق «DMC » و«ON Live»

السيسي

«السيسي»: لهذا السبب انتشر الإلحاد في مصر

الدكتور محمد البرادعي

«البرادعي» يدعو لـ« لم الشمل والتصالح»

قضية فض رابعة

محاميا«الإخوان»:ليس أمامنا إلا هذا الطريق بعد«إعدامات رابعة»

الرئيس السيسي

«السيسي»:لو رفضتوا الإصلاحات الاقتصادية.. هتخرب

أرشيفية

«عنتيل الأطباء» يكشف سبب ممارسة الجنس مع المريضات

رئيس البرلمان البوروندي: نؤيد حق مصر في حصتها من مياه النيل

الحياة السياسية

نهر النيل
نهر النيل

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

السيسي من السودان يكشف عن مشروعات قومية عملاقة

#

جودة: 5 أسباب تنذر بوقوع مشكلة محلية قريبا

#

هكذا ستحارب مصر سد النهضة

#

رئيس الوزراء: هذه فوائد استيراد الغاز من إسرائيل

بحث الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مع رئيس الجمعية الوطنية في بوروندي، باسكال نيابندا، والوفد المرافق له تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
وأوضح بيان صادر عن مجلس النواب، مساء السبت، أن اللقاء تناول العلاقات التاريخية بين مصر وبوروندي، حيث أكد عبدالعال حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع بوروندي، خاصة وأن البلدين يربطهما رابط تاريخي هو شريان مياه نهر النيل.
كما تطرق رئيس المجلس إلى دور مصر الداعم دائماً لبوروندي، سواء على صعيد دعم عدد من المشروعات التنموية في مجالات مختلفة، أو من خلال دعم بوروندي في المحافل الدولية والأفريقية المختلفة.
وتناول دور بوروندي الداعم لمصر في ملف حوض نهر النيل، وحرص مصر على دعم علاقات التعاون مع بوروندي على المستوى البرلماني من خلال النظر في تشكيل جمعية صداقة برلمانية بين البلدين، وكذلك استفادة البرلمان البوروندي من الخبرات المصرية من خلال دورات تدريبية لتأهيل وتنمية قدرات الكوادر البرلمانية البوروندية.
من جانبه، تطرق رئيس الجمعية الوطنية البوروندية إلى دور مصر الداعم لبوروندي في كافة المجالات، مؤكدا أن هذا الدور محل تقدير من جانب فئات الشعب البوروندي.
وأعرب عن تطلع بلاده إلى استكمال هذا الدور الداعم في عدد من المشروعات التنموية خلال الفترة القادمة، مؤكدًا اتفاقه مع «عبدالعال» بشأن أهمية تشكيل جمعية للصداقة البرلمانية بين البلدين.
وفي ملف حوض النيل، أكد تأييد بوروندي حق مصر في حصتها العادلة من مياه النيل، وشدد على ضرورة التنسيق المسبق بين دول حوض النيل تجاه أية مشروعات تعتمد على مياه النيل، لضمان عدم الإضرار بأي دولة من دوله وبأي شكل من الأشكال.
وفي نهاية اللقاء، وجه الدعوة إلى «عبدالعال» لزيارة بلاده على رأس وفد برلماني لاستكمال بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بريطانيا إذ تحذر من مناخ الخوف في مصر

جمال سلطان

سبائك ذهب "الزعيم"!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» ليفربول يكتسح مان يونايتد برباعية بمشاركة "صلاح"
» السعودية تحذر الأجانب من هذا الأمر بموسم الحج
» عظام امرأة دفنت قبل 4500 عام تحير العلماء
» وزير التعليم يفجر مفاجأة بشأن نظام الثانوية العامة
» مشروع قانون يرفع رواتب ضباط الشرطة لأكثر من 40 ألف جنيه
» دلالات تقليد وزر الدفاع رتبته الجديدة بـ"مؤتمر الشباب"
» سر عدم حضور الفنانين لجنازة هياتم
» عزل مسئول بالفاتيكان بسبب تجاوزات جنسية
» سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك والسوق السوداء
» سر اختار «السيسي» عقد مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • فجر

    03:39 ص

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى