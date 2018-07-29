"هتخلصوا من عاري" .. رسالة تكشف سر انتحار فتاة شبرا الخيمة

29 يوليه 2018 - 07:17 ص

كشفت التحريات التي يقودها ضباط بمديرية أمن القليوبية تفاصيل انتحار فتاة بشبرا الخيمة بعد رفض أسرتها الزواج من حبيبها .



ودلت التحريات أن الفتاة المنتحرة كانت على علاقة غير شرعية بشاب ، وذلك من خلال رسالة وُجدت بغرفة نوم الفتاة وكُتب فيها التالي : "سامحوني ومتزعلوش عليا .. هتخلصوا من عاري".



وتبين من التحريات أن الفتاة كانت تعيش عند عمها منذ فترة طويلة ، وذلك بعد وفاة والدها و زواج والدتها من شخص آخر ، دون مراعاة للسن الخطر الذي كانت فيه ابنتها ، حيث شعرت بالضياع وتعرفت على الشاب المذكور ومن هنا نشأت العلاقة بينهما .



ومع اقتراب الفتاة من سن الزواج شعر الشاب المذكور بخطيئته وقرر التقدم لخطبتها لإنقاذ الموقف إلا أن أسرتها رفضت وأصرت على تزويجها لشخص آخر ، ومع اقتراب موعد الزفاف ، لم تجد الفتاة وسيلة لإنقاذ نفسها وأسرتها من الفضيحة سوى الانتحار ، فألقت بنفسها من الدور الرابع لتسقط ميتة .



كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا يفيد بإلقاء فتاة" ف.و.ع" 22 سنة نفسها من الطابق الرابع ولقيت مصرعها وبمناظر الجثة تبين أن بها إصابات في الرأس ونزيفا داخليا .

