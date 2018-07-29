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"مفيش بلاستر".. وراء سب نائب لمسئولين

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النائب حاتم عبدالحميد

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اعترف النائب حاتم عبد الحميد، عضو مجلس النواب، أنه سب المسئولين بمستشفى مدينة نصر، التابعة للتأمين الصحي، بعد تعرضه للإهمال الطبي بداخلها.

وأضاف "عبد الحميد"، في تصريحات تليفزيونية، بأنه ذهب لكي يغسل الكلى، لأنه مريض بالفشل الكلوي، وبعد وضع الإبر في ذراعه، وضعت له الممرضة قطعة "بلاستر" صغيرة، فقال لها تضع قطعة كبيرة، فردت عليه بأنه لم يعطونها "بلاستر"، وأثناء غسل الكلى، سقطت الإبر على الأرض وبدأ ينزف بشدة.

وأكد النائب البرلماني، أنه بالفعل كرر تلفظه للفظ خارج، لأنه كان ينزف.

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