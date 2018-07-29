والدة منى المذبوح تصل المحكمة مع الدفاع

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منى المذبوح

والدة منى المذبوح

اهانة وسب المصرييين

وصلت والدة منى المذبوح منذ قليل، إلى محكمة شمال القاهرة بالعباسية، لحضور جلسة استئناف ابنتها على حبسها 8 سنوات في إهانة المصريين.

وباشرت نيابة استئناف القاهرة تحت إشراف المستشار محمد سراج أبو شنب المحامي العام الأول بالنيابة، التحقيق مع المتهمة التي ألقت قوات الأمن القبض عليها قبل مغادرتها البلاد، استجابة لقرار النائب العام بضبطها وإحضارها.

كانت عدة بلاغات تم تحريكها للنائب العام تطالب بالتحقيق مع مذبوح على خلفية الإساءة التي وجهتها إلى رجال ونساء مصر، وطالبت البلاغات بإدراجها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد وضبطها وإحضارها والتحقيق معها وتقديمها للمحاكمة العاجلة، وعقب تنفيذها العقوبة التي قد يقضي عليها بها يتم ترحيلها إلى بلادها ومنعها من دخول مصر.

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