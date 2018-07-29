» في هذا المكان يُعزل أخطر المساجين

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سجن

ناي أنستالت

مناظر غلابة

منشأة إصلاحية

غرينلاند

تعاني غرينلاند منذ عقود طويلة، من ندرة السجون ، إذ لا يُوجد فيها سوى ستة سجون تتسع جميعها لـ 154 سجيناً.

 وتدير غرينلاند نظام سجون يتميز بالفرادة والانفتاح، حيث يُسمح للسجناء بمغادرة المبنى سواءً للعمل، والدراسة، أو حتى الذهاب للصيد،  ولذلك، نشأت مشكلة عدم القدرة على احتواء السجناء الشديدي الخطورة. 

وتأتي نسبة الأشخاص الذي يُسجنون في غرينلاند أكبر بثلاثة أضعاف مما هي عليه في بقية بلدان الشمال الأوروبي، بحسب خدمة السجون الدنماركية والمراقبة.

وقد قررت الحكومة أن يُستخدم مجمع"ناي أنستالت"  كسجنٍ إنساني، أي منشأة إصلاحية تعمل على إعادة تأهيل المجرمين من خلال تصميمٍ إيجابيّ بدلاً من العقاب، لدى افتتاحه في العام 2019 ، حيث يهدف "ناي أنستالت" إلى حل مشكلةٍ لطالما عانت منها الجزيرة.

 ويظهر السجن وسط المناظر القطبية الشمالية الخلابة والجبال المغطاة بالثلج، وليس من السهل أن يظن عابر سبيل أن "ناي أنستالت" مجرد منتجع تزلج فاخر، رغم أن هذا المجمع الأنيق في نوك، عاصمة غرينلاند، هو في الحقيقة سجن.

ويسعى المطالبون بـ"السجون الإنسانية" إلى ضرورة أن تحاكي السجون ظروف الحياة الطبيعية، بالإضافة إلى زيادة فرص إعادة اندماج المجرمين بنجاح في المجتمع، وخفض احتمالات تكرارهم للجرائم.

ويعود أساس مشكلة الجرائم في غرينلاند إلى العديد من الإصلاحات التي أدخلتها الحكومة الدنماركية في الخمسينيات، والتي استهدفت نقل السكان إلى المراكز الحضرية، حيث نجم ذلك عن العديد من المشاكل الاجتماعية بسبب تفكيك الإصلاحات للمجتمع التقليدي الذي كان يعتمد على صيد الأسماك، حيث تنحدر نسبة 88 بالمئة من السكان من شعوب "الإنويت" الأصليين، فيما الباقي من أصلٍ دنماركي.

وتقول مديرة دائرة السجون والمراقبة في غرينلاند، ناجا ناثانيالسن: "يعاني سكان غرينلاند من صعوبات مماثلة تواجهها مجموعات السكان الأصليين الذين عانوا من الاستعمار."

وقال المهندس المعماري الرئيسي لـ"ناي أنستالت"، توماس روس كريستينسن، "إن السجن  مصممٌ ليعمل كقريةٍ صغيرة فيها كتل سكنية، وأماكن عمل، ومرافق تعليمية ورياضية، ومكتبة، بالإضافة إلى مركز صحي، وكنيسة.


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