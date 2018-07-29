إحالة أوراق متهم للمفتى بأحداث عنف العدوة

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قررت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، إحالة المتهم مبروك.س. م في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث العدوة" للمفتى وتحديد جلسة 23 سبتمبر النطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد ضياء عبد الظاهر، وبحضور وكيل النائب العام أحمد زهران وسكرتارية محسن فكرى، وماجد منير.

يذكر أن مدينة العدوة بمحافظة المنيا شهدت أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ومركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

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