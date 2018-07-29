تعرف على فرص الأهلى لبلوغ ربع نهائي أفريقيا

29 يوليه 2018 - 12:20 م

عقب فوز النادي الأهلي على فريق تاونشيب البتسواني بهدف نظيف، وهو ما عزز فرص صعوده والتأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبهذا الفوز يقطع الأهلي خطوة مهمة نحو الدور ربع النهائي، خاصة بعد فوز الترجي على كمبالا سيتي بهدف دون رد، ليرتفع رصيد الترجي لـ10 نقاط، في صدارة المجموعة، ويحل الأهلي وصيفًا بـ 7 نقاط، وكل من تاونشيب وكمبالا بـ3 نقاط.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيًا أمام الترجي في افتتاح مبارياته بدور المجموعات، وهزُم أمام كمبالا سيتي خلال الجولة الثانية، ونجح في الفوز علي تاونشيب ذهاباً وإياباً.

ويستعرض سيناريوهات تأهل الأهلي للدور ربع النهائي :

ـ فوز الأهلي علي الترجي في تونس، يضمن تأهل الأهلي للدور ربع النهائي، دون النظر لنتائج تاونشيب وكمبالا سيتي.

ـ تعادل الأهلي أمام الترجي، وتعادل تاونشيب وكمبالا، يضمن تأهل الأهلي للدور ربع النهائي.

ـ هزيمة الأهلي أمام الترجي، والفوز علي كمبالا سيتي،علي ملعب برج العرب، يضمن تأهل الأهلى.

وفي حالة خسارة الأهلي أمام الترجي، وفوز تاونشيب علي كمبالا، يحتاج الأهلي لفوز الترجي فقط علي تاونشيب، أو فوز المارد الأحمر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للتأهل للدور ربع النهائي، دون النظر لنتائج أخرى.