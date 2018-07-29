أول ظهور لـ"ساسى" بمران الزمالك

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تمرين

ساسي

فرجاني

ظهر اللاعب فرجاني ساسي في تمرين الفريق لأول مرة منذ قدومه من فريق النصر السعودي يوم الخميس الماضي.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية وتأهيلية قوية على هامش المران المقام حاليًا علي ملعب النادي.

وخاض اللاعبون فقرة بدنية قوية لمدة نصف ساعة تحت قياده شيخ بوزيان مدرب الأحمال بالفريق بدأت بالتأهيل بالركض حول الملعب لمدة 10 دقائق أعقبتها  حصة بدنية قوية تم التركيز خلالها على رفع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين.

 وعقب هذه الفقرة التي استمرت لأكثر من نصف ساعة أدى لاعبو الفريق تدريبات بالكرة في النصف الأخير من الملعب بحيث تكون مدتها عشر دقائق يعقبها تدريب بدني لمدة خمس دقائق ومن ثم يتم استئناف هذه الفقرة مرة أخرى بالترتيب.

وجاء ذلك تحت إشراف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك وبيير شورمان المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد وشيخ بوزيان مدرب الأحمال.

ويأمل الجهاز الفني للزمالك بقيادة جروس في الوصول باللاعبين لأعلى معدل بدني قبل انطلاق الموسم الجديد والذي سيبدأ بلقاء الفريق أشمام بتروجت يوم 31 من الشهر الجاري في افتتاحية الدوري الممتاز.

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