المؤبد لمتهم والسجن 3 سنوات لـ3 آخرين

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احداث محمد محمود

محمد محمود

قتل مجند شرطة

التعدى على الممتلكات العامة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، بالسجن المؤبد للمتهم فريد رأفت والحكم بالسجن ثلاث سنوات على المتهمين سحر محمد وأحمد إسماعيل وعمرو علاء  فى اتهامهم بقتل مجند شرطة بشارع محمد محمود فى مايو من عام 2013.

وألزمت المحكمة المتهمين بالمصاريف ودفع قيمة ما أتلفوه.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها قتل مجند شرطة، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، والتجمهر والتظاهر بدون تصريح فى بداية شهر يناير من عام 2013.


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