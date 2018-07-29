قرار صادم من مجلس الزمالك لـ"معروف"

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معروف يوسف

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النيجيري

أكدت مصادر داخل نادي الزمالك أن مسئولي الفريق الأول لكرة القدم منعوا النيجيري معروف يوسف، لاعب وسط الفريق، من النزول إلى أرض الملعب للمشاركة في المران الجماعي بعد تأكد رحيله رسميًا عن النادي.

وانتقد أسامة فرحات، وكيل أعمال معروف يوسف، تصرف مسئولي النادي وقال في تصريحات إذاعية لبرنامج "ستاد الهدف": "كان لا بد من وجود تنظيم وإبلاغ معروف بقرار عدم مشاركته في التدريبات قبلها بعدة أيام".

وأضاف وكيل اللاعب: "فوجئ اللاعب بقيام المسئولين هناك بمنعه من النزول إلى الملعب، خاصةً بعد ضم 4 لاعبين أجانب وهو الذي سيرحل عن النادي".

وأوضح فرحات متعجبًا: "الزمالك يريد التجديد لمعروف مع إعطائه الجنسية المصرية، لكن لا أعرف كيف سيجدد اللاعب والنادي لا يريد نزوله إلى الملعب؟".

وأضاف: "مرتضى منصور يريد عقد جلسة خاصة بحضور معروف يوسف، لكن اللاعب سيغيب عن تلك الجلسة بعدما بدر من مسئولي النادي في المران أمس".

وأتم وكيل معروف تصريحاته قائلا: "بعد حسم رحيل اللاعب عن الزمالك بشكل نهائي سنناقش العروض التي وصلت إليه من أجل تحديد وجهته المقبلة".

وكان الزمالك تعاقد مع معروف يوسف في يوليو 2014 قادمًا من اتحاد الكرة ضمن صفقة ثلاثية مع خالد قمر وأحمد دويدار، بعد صراع مع النادي الأهلي بفترة الانتقالات وقتها.

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