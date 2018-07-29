  • الأحد 29 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر02:11 م
بحث متقدم
ارشيف

جامعي يذبح والده ..ويفصل رقبته عن جسده

قيادي إخواني لأنصار مرسي: ارحموا مصر

قيادي إخواني لأنصار مرسي: ارحموا مصر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالفيديو.. سيدة أبكت الرئيس في مؤتمر الشباب

افريقيا

تعرف على فرص الأهلى لبلوغ ربع نهائي أفريقيا

محمد صلاح

شاهد.. "صلاح" يثير الجدل مع إحدى معجباته

الريال الايراني

الدولار يدهس الريال الإيرانى

عبد القادر عودة بزي الإعدام

بالصور.. الإعدام لـ 6 من قيادات الإخوان

صورة الخبر

"الصكوك الإسلامية" الحل لانتعاش الاقتصاد المصري

السيسي

بث مباشر.. الرئيس يشهد فعاليات ثانى أيام مؤتمر الشباب

مصرع واصابة 10 في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

مصرع وإصابة 31 في حادث مروع ببورسعيد

حملات مكثفة على المطاعم ومحلات الوجبات بالغربية

قبلي وبحري

أرشيفي
أرشيفي

محمد عبدالناصر

أخبار متعلقة
#

المرور يشن حملات مكثفة على الطرق السريعة

#

حملات مرورية على الطرق السريعة

#

بالفيديو.. هؤلاء من سيتأثرون بتحريك أسعار الوقود

#

سائق يطعن آخر للخلاف على أولوية التحميل فى الغربية

محافظة الغربية

رئيس مدينه كفرالزيات

لجان معينة

أمن صناعى

كلف اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، اليوم الأحد, مديريتي الصحة والتموين, بالاشتراك مع مباحث التموين, بعمل حملات مكثفة على المطاعم ومحلات الوجبات الجاهزة, للتأكد من سلامة المأكولات والمشروبات التى تقدم للمواطنين, ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى, واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين, حفاظًا على صحة المواطنين.

ووجه " صقر" فى تكليفات للجهات المعنية بالرقابة المستمرة على الأسواق والمحلات, ومنافذ بيع السلع الغذائية, لمتابعة الأسعار, وجودة المعروضات ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى.

كما وجه المحافظ، بتوفير معارض دائمة لبيع كل الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية والتموينية للمواطنين, وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق, وذلك لإحكام السيطرة على الأسواق ومنع جشع التجار.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بريطانيا إذ تحذر من مناخ الخوف في مصر

جمال سلطان

سبائك ذهب "الزعيم"!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» تحدى "كيكى" صداع فى رأس الحكومة المصرية
» شاهد.. زوجة "صلاح" تخطف الأنظار في الجيم
» شاهد.. شاب يرقص "كيكي" بالطبلة البلدى
» مشاجرة دموية فى بولاق وحرق شقتين
» "أسماك السيانيد"..القتل الرخيص للفقراء
» "السلع المعمرة" سلاح البنوك للتغلب على الاقتصاد
» "بدر الملحم" أثناء تكريمه يبعد العلم السعودي عن العلم اليهودى
» زواج المتزوجة فى المنام دليل على الخير
» فى هذا المكان يُعزل أخطر المساجين
» عرض ضحيتى زوجة الأب على الطب الشرعى
» "وزير التعليم": "معندناش حاجة نخسرها"

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى