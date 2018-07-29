السيسى: مستعد أبطل أكل وأعالج الناس

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السيسي

التامين الصحى

التمويل

الحالات المرضية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تكلفة علاج الحالات المرضية على منظومة التأمين الصحي تكلف الدولة 100 ألف جنيه للحالة الواحدة وقامت الدولة بدعم الوزارة بمبلغ مليار جنيه للقضاء على قوائم الانتظار لافتًا إلى أن تراكم المرضى كان سببه عدم توافر التمويل.

وأضاف "السيسي" خلال جلسة تطوير منظومة التأمين الصحى في فعاليات اليوم الثاني بالمؤتمر الوطني للشباب الذي تستضيفه جامعة القاهرة: لو خيروني أنى آكل ولا أعالج الناس المرضى هعالج الناس ده واجب علينا، لما نوقف مع بعض هنحل أى مشكلة.

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