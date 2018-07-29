الجبلاية تصطدم مجددًا مع الأهلى والزمالك

29 يوليه 2018 - 02:12 م

قرر المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة منع القيد لأندية الدوري الممتاز الـ18.

ويأتي النادي الأهلي والزمالك على رأس الأندية الممنوعة من القيد بسبب اشتراط المجلس الحصول من الأندية على 15% من نسبة البث الفضائي للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يغلق غدًا الإثنين 30 يوليو اتحاد الكرة القيد لأندية الدوري الممتاز.

ويتواجد غالبية الأندية حاليًا في اتحاد الكرة للمطالبة بفتح القيد منتظرين لحين التوصل مع مجلس الجبلاية لقيد الصفقات الجديد.



