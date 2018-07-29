» "شيري" تكشف حقيقة طلاقها من معز مسعود

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كشفت الفنانة شيري عادل، حقيقة ما تردد من أنباء حول طلاقها من الداعية معز مسعود، لافتة إلى أنها شائعات ومؤكدة أنها لم تجر أي حوار صحفي، بخصوص قصة زواجها وسوف تقوم بمقاضاة المجلة الخليجية التي نشرت أحد الحوارات على لسانها واصفة هذا الواقعة بأنها عدم احترام للميثاق الصحفي.

وكتبت شيري، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحقيقة قريت مؤخراً حوار صحفي مكتوب في مجلة زهرة الخليج منسوب عن لساني وهو لا يمت لي بصلة ولم أقوم بإجرائه وأنا حتى الآن لم أجر أي حوار يخص موضوع زواجي".

وأضافت: "كنت أعتقد أن مجلة زهرة الخليج مجلة ذات مصدقية ولكن اتضح لي العكس وسأتخذ الإجراءات القانونية اللازمة".

جدير بالذكر أنه انتشر في الساعات الأخيرة الماضية خبر يفيد بطلاق الفنانة شيري عادل، من زوجها الداعية معز مسعود، وهو الأمر الذي لا يمت للواقع بشىء

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