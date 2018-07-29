  • الأحد 29 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر04:14 م
بحث متقدم
قوات أمن سعودية

ضبط 1.5 مليون مخالف لأنظمة الإقامة بالسعودية

الإخوان يشعلون حربا بين مذيع الجزيرة ومستشار ولي عهد أبو ظبي

الإخوان يشعلون حربا بين مذيع الجزيرة ومستشار ولي عهد أبو ظبي

سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل

سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل

الجبلاية مع أبوريدة.. لا جديد

الجبلاية تصطدم مجددًا مع الأهلى والزمالك

السيسي

السيسى: مستعد أبطل أكل وأعالج الناس

ارشيف

جامعي يذبح والده ..ويفصل رقبته عن جسده

قيادي إخواني لأنصار مرسي: ارحموا مصر

قيادي إخواني لأنصار مرسي: ارحموا مصر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالفيديو.. سيدة أبكت الرئيس في مؤتمر الشباب

افريقيا

تعرف على فرص الأهلى لبلوغ ربع نهائي أفريقيا

محمد صلاح

شاهد.. "صلاح" يثير الجدل مع إحدى معجباته

ننشر أسماء الوفيات والمصابين فى حادث دموي ببورسعيد

قضايا وحوادث

صور الحادث
صور الحادث

أخبار متعلقة
#

"المصريون" تنشر أسماء الوفيات والمصابين فى حادث المنيا

#

ننشر أسماء المتوفين والمصابين فى حادث المنيا

#

وفاة نجم كروي شهيربـ"النادي المصري"

#

ننشر أسماء المصابين والمفقودين بحادث أتوبيس الإسكندرية

بورسعيد

طريق بورسعيد

حادث دموي ببورسعيد

حادث مرورى ببورسعيد

كشفت مديرية الشئون الصحية ببورسعيد عن أسماء المصابين والمتوفين في حادث طريق بورسعيد/الإسماعيلية.

وأكد الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة ببورسعيد أن سيارات الإسعاف توجهت لموقع البلاغ فور حدوثه مباشرة ونقل جميع المصابين والضحايا لمستشفى بورسعيد العام.

والمصابون هم: محمد أحمد سليمان، 35 سنة، بالفك السفلي واشتباه ما بعد الارتجاج، وعلى غانم - 32سنة- كسر بقاع الجمجمة وغيبوبة، وأحمد السيد علي – 25 سنة نزيف بالمخ وغيبوبة، ومصعب طه الصالحي - 20سنة كسر بقاع الجمجمة، ومحمد السيد عمر - 33سنة كسر بالذراع الأيمن والساق الأيمن، وأحمد مكرم محمد - 25سنة - كسر بالساق اليمني، ومحمد الإمام - 31سنة كسر بقاع الجمجمة، ومحمد السيد حسن24 - –سنة - اشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالصدر، وكريم الصياد - 12سنة -  اشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالبطن، وإسلام أنور رضا - 19سنة - اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالجسم، وإسلام نعمة الله كسر بالساق اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، وبلال علوش - 31سنة -  نزيف بالمخ وكسر بالساق اليمني ونزيف بالبطن، ومحمد الساهي - 20سنة - اشتباه ما بعد الارتجاج وغيبوبة، ومحمد محمد الرفاعي -  21 سنة نزيف بالبطن وغيبوبة، وثلاثة مصابين مجهولى الاسم وجارٍ التعرف عليهم مصابين بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالصدر.

وقد بلغت حالت الوفاة 9 حالات هم: أحمد أحمد عثمان - 27سنة -  ومحمود السيد عبدالمنعم - 20سنة - وخالد محمد محمد - 22سنة ومنير أحمد الرفاعي - 35سنة وياسر السحراوي -20سنة ومحمد عيد أحمد - 35سنة وعبدالرحمن طارق محمد - 20سنة - ومحمد محمد عبده محمود - 20سنة وأنس عبدالله أبو خضير - 20سنة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بريطانيا إذ تحذر من مناخ الخوف في مصر

جمال سلطان

سبائك ذهب "الزعيم"!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "إليسا" تعلق على الإفراج عن عهد التميمى
» "شيري" تكشف حقيقة طلاقها من معز مسعود
» وفاة الفنان مصطفى العلى واكتشاف جثته بعد يومين
» بالأرقام.. أسعار الذهب اليوم فى الأسواق
» تحدى "كيكى" صداع فى رأس الحكومة المصرية
» شاهد.. زوجة "صلاح" تخطف الأنظار في الجيم
» شاهد.. شاب يرقص "كيكي" بالطبلة البلدى
» مشاجرة دموية فى بولاق وحرق شقتين
» "أسماك السيانيد"..القتل الرخيص للفقراء
» "السلع المعمرة" سلاح البنوك للتغلب على الاقتصاد
» "بدر الملحم" أثناء تكريمه يبعد العلم السعودي عن العلم اليهودى

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • مغرب

    06:58 م

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية