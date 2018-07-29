ننشر أسماء الوفيات والمصابين فى حادث دموي ببورسعيد

29 يوليه 2018 - 03:08 م

كشفت مديرية الشئون الصحية ببورسعيد عن أسماء المصابين والمتوفين في حادث طريق بورسعيد/الإسماعيلية.

وأكد الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة ببورسعيد أن سيارات الإسعاف توجهت لموقع البلاغ فور حدوثه مباشرة ونقل جميع المصابين والضحايا لمستشفى بورسعيد العام.

والمصابون هم: محمد أحمد سليمان، 35 سنة، بالفك السفلي واشتباه ما بعد الارتجاج، وعلى غانم - 32سنة- كسر بقاع الجمجمة وغيبوبة، وأحمد السيد علي – 25 سنة نزيف بالمخ وغيبوبة، ومصعب طه الصالحي - 20سنة كسر بقاع الجمجمة، ومحمد السيد عمر - 33سنة كسر بالذراع الأيمن والساق الأيمن، وأحمد مكرم محمد - 25سنة - كسر بالساق اليمني، ومحمد الإمام - 31سنة كسر بقاع الجمجمة، ومحمد السيد حسن24 - –سنة - اشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالصدر، وكريم الصياد - 12سنة - اشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالبطن، وإسلام أنور رضا - 19سنة - اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالجسم، وإسلام نعمة الله كسر بالساق اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، وبلال علوش - 31سنة - نزيف بالمخ وكسر بالساق اليمني ونزيف بالبطن، ومحمد الساهي - 20سنة - اشتباه ما بعد الارتجاج وغيبوبة، ومحمد محمد الرفاعي - 21 سنة نزيف بالبطن وغيبوبة، وثلاثة مصابين مجهولى الاسم وجارٍ التعرف عليهم مصابين بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالصدر.

وقد بلغت حالت الوفاة 9 حالات هم: أحمد أحمد عثمان - 27سنة - ومحمود السيد عبدالمنعم - 20سنة - وخالد محمد محمد - 22سنة ومنير أحمد الرفاعي - 35سنة وياسر السحراوي -20سنة ومحمد عيد أحمد - 35سنة وعبدالرحمن طارق محمد - 20سنة - ومحمد محمد عبده محمود - 20سنة وأنس عبدالله أبو خضير - 20سنة.