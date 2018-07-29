  • الأحد 29 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر06:18 م
بحث متقدم
مدير مشروع «سد النهضة»

مقتل مدير مشروع «سد النهضة» لن يوقف بناءه

أردوغان وعهد التميمي

«أردوغان» يتصل بـ«عهد التميمي»

محمد نجيب يشكل حكومته الثانية بعد نجاح ثورة يوليو.

لماذا فشلت ثورة يوليو؟

الرئيس السيسي

«السيسي» يحسم مصير المصالحة: ليست بيدي

الدولار والجنيه

سعر الدولار والريال أمام الجنيه

عباس وهنية

«فتح» تتجه لقبول المصالحة المصرية مع «حماس»

الرئيس السيسي

«السيسي»:« أقسم بالله لم نتآمر على الإخوان»

جانب من الواقعة

صفعة طالب سعودي لإسرائيلي في مؤتمر عالمي

تجمهر أهالي ضحايا «حادث بورسعيد» أمام المستشفى العام

تجمهر أهالي ضحايا «حادث بورسعيد» أمام المستشفى العام

الثعابين

بالصور..الثعابين تغزو قرى القليوبية

طلقات سياسية

وجهة نظر

محمد طرابيه
محمد طرابيه

محمد طرابيه

أخبار متعلقة
#

طلقات سياسية

#

طلقات سياسية

#

طلقات سياسية

#

طلقات سياسية

•   تساؤلات للرئيس عبدالفتاح السيسى :  أعلنت مراراً وتكراراً عدم رضاءك عن حال الإعلام المصرى وفشله فى توصيل الحقائق للناس ، ولذلك نسأل سيادتك : هل قمت بمحاسبة المسئولين عن هذا الملف ؟ وهل حاسبتهم على سوء اختياراتهم واصرارهم على الإستعانة بهؤلاء الضعفاء مهنياً ؟ وهل فكرت فى محاسبتهم على إهدار المليارات فى هذا المجال طوال الخمس سنوات الماضية ؟ ولماذا تصر سيادتك على بقاء تلك الوجود الفاشلة حتى الآن ؟!!.
•   رسالة للرئيس : خلال مؤتمر الشباب الذى عقد أمس واليوم بجامعة القاهرة  ، كشفت عن جهودك ورغبتك فى حماية المصريين من الفقر و " العوز " وهدفك فى أن يعيشوا حياة كريمة ..وهنا نسأل سيادتك : هل تعلم ياسيادة الرئيس أنه فى الوقت الذى لا تجد فيه نسبة ليست بالقليلة من المصريين " قوت يومهم " بسبب غلاء الاسعار وسوء الخدمات نجد أن أحد رؤساء التحرير الذين يعملون فى صحيفة تابعة لما يسمى ب " الإعلام الموازى "  أى الذى يتم تمويله من الدولة " من الباطن "  يتقاضى شهرياً 280 ألف جنيه شهريا أى 9300 جنيها فى اليوم الواحد ؟!!!. 
•   رسالة الى من يهمه الأمر : الإعلام الحقيقى الذى يصل للناس يصنعه " اعلاميين حقيقيين " وليس " شوية خدامين " ينفذون ما يطلبه منه اسيادهم !!!! .
•   الحاضرون لمؤتمر الشباب والمحاسيب يرفعون شعار " ابدع انطلق " أما باقى الشعب فلسان حالهم " اتفلق .. احترق " .
•   مؤتمرات الشباب يكرر فيها المسئولون نفس الكلام ويحضرها نفس الوجوه وانطباعات الناس عنها لا تتغير !!!! .
•   أحوال الناس التى وصلت لمرحلة " العذاب والهباب " لن يصلحها حتى لو عقدوا ألف " مؤتمر شباب " !! .
•   الأوضاع فى مصر حالياً عكس " طبق الكشرى "،  الناس " الكمالة " تتصدر المشهد والناس " السوبر " على الهامش !! .
•   أكبر مشكلة فى مصر أن هذا الشعب المسكين يقوم بتحضير " العفاريت " وبعد ذلك لا يستطيع " صرفها " .. اللهم اجعل كلامنا خفيف عليهم !!!  .
•       البرلمان المصرى أصبح بالفعل مجلسا ل " النواب " وليس ل " الشعب " !!!! .
•        مصطفى بكرى: مشروع قانون لضريبة تصاعدية.. "30% على الدخل الزائد عن مليون جنيه"  
          التعليق : فى حال اقرار هذا القانون خلال دور الإنعقاد الرابع .. هل سيلتزم أعضاء مجلس النواب وجميعهم بدون استثناء دخلهم يتجاوزهذا المبلغ بمراحل بسداد هذه القيمة ؟ بصراحة اشك فى ذلك !!!. .
•       الخبر .. هيئة  السكة الحديد تعتذر عن تعطل قطارات الصعيد بسبب خروج قطار عن القضبان بأسوان
    التعليق : الإعتذار وحده لا يكفى .. الإقالة أو الإستقالة هى الحل بعد تكرار تلك الحوادث والكوارث  .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عودة ظاهرة الإعدامات بالجملة في مصر

جمال سلطان

سبائك ذهب "الزعيم"!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» إسرائيل تعترض سفينة لكسر الحصار عن غزة
» «السيسي»: «مصر شكل تاني بعد عامين»
» رسميًا.. تغيير اسم «الأسيوطي» لـ«بيراميدز»
» ضبط 1.5 مليون مخالف لأنظمة الإقامة بالسعودية
» بعثة الأهلي تغادر بتسوانا
» احتفاء فتاة في ظروف غامضة بالقليوبية
» "التخلى عن الحجاب" شرط لقبول وظيفة فى ألمانيا
» ننشر أسماء الوفيات والمصابين فى حادث دموي ببورسعيد
» صفعة طالب سعودي لإسرائيلي في مؤتمر عالمي
» بالفيديو.. كواليس جلسة رئيس الزمالك مع «شيكابالا»
» ضبط «سائق» لترويجه مشغولات ذهبية مقلدة بطنطا

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • مغرب

    06:58 م

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية