طلقات سياسية

29 يوليه 2018 - 04:35 م

• تساؤلات للرئيس عبدالفتاح السيسى : أعلنت مراراً وتكراراً عدم رضاءك عن حال الإعلام المصرى وفشله فى توصيل الحقائق للناس ، ولذلك نسأل سيادتك : هل قمت بمحاسبة المسئولين عن هذا الملف ؟ وهل حاسبتهم على سوء اختياراتهم واصرارهم على الإستعانة بهؤلاء الضعفاء مهنياً ؟ وهل فكرت فى محاسبتهم على إهدار المليارات فى هذا المجال طوال الخمس سنوات الماضية ؟ ولماذا تصر سيادتك على بقاء تلك الوجود الفاشلة حتى الآن ؟!!.



• رسالة للرئيس : خلال مؤتمر الشباب الذى عقد أمس واليوم بجامعة القاهرة ، كشفت عن جهودك ورغبتك فى حماية المصريين من الفقر و " العوز " وهدفك فى أن يعيشوا حياة كريمة ..وهنا نسأل سيادتك : هل تعلم ياسيادة الرئيس أنه فى الوقت الذى لا تجد فيه نسبة ليست بالقليلة من المصريين " قوت يومهم " بسبب غلاء الاسعار وسوء الخدمات نجد أن أحد رؤساء التحرير الذين يعملون فى صحيفة تابعة لما يسمى ب " الإعلام الموازى " أى الذى يتم تمويله من الدولة " من الباطن " يتقاضى شهرياً 280 ألف جنيه شهريا أى 9300 جنيها فى اليوم الواحد ؟!!!.



• رسالة الى من يهمه الأمر : الإعلام الحقيقى الذى يصل للناس يصنعه " اعلاميين حقيقيين " وليس " شوية خدامين " ينفذون ما يطلبه منه اسيادهم !!!! .

• الحاضرون لمؤتمر الشباب والمحاسيب يرفعون شعار " ابدع انطلق " أما باقى الشعب فلسان حالهم " اتفلق .. احترق " .



• مؤتمرات الشباب يكرر فيها المسئولون نفس الكلام ويحضرها نفس الوجوه وانطباعات الناس عنها لا تتغير !!!! .



• أحوال الناس التى وصلت لمرحلة " العذاب والهباب " لن يصلحها حتى لو عقدوا ألف " مؤتمر شباب " !! .



• الأوضاع فى مصر حالياً عكس " طبق الكشرى "، الناس " الكمالة " تتصدر المشهد والناس " السوبر " على الهامش !! .



• أكبر مشكلة فى مصر أن هذا الشعب المسكين يقوم بتحضير " العفاريت " وبعد ذلك لا يستطيع " صرفها " .. اللهم اجعل كلامنا خفيف عليهم !!! .



• البرلمان المصرى أصبح بالفعل مجلسا ل " النواب " وليس ل " الشعب " !!!! .



• مصطفى بكرى: مشروع قانون لضريبة تصاعدية.. "30% على الدخل الزائد عن مليون جنيه"



التعليق : فى حال اقرار هذا القانون خلال دور الإنعقاد الرابع .. هل سيلتزم أعضاء مجلس النواب وجميعهم بدون استثناء دخلهم يتجاوزهذا المبلغ بمراحل بسداد هذه القيمة ؟ بصراحة اشك فى ذلك !!!. .

• الخبر .. هيئة السكة الحديد تعتذر عن تعطل قطارات الصعيد بسبب خروج قطار عن القضبان بأسوان

