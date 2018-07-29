» صفعة طالب سعودي لإسرائيلي في مؤتمر عالمي

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، مقطع فيديو من تجمع طلابي عالمي بالتشيك، ويشارك فيه أحد طلاب المملكة العربية السعودية، والذي لقن أحد الطلاب الإسرائيليين درسًا وأحرجه عندما حاول الطالب الإسرائيلي رفع علم الاحتلال بجانب العلم المملكة، ما دفع الطالب السعودي إلى ترك مكانه لرفض التصوير بجانبه والانتقال إلى مكان آخر.

وحظى ما فعله الطالب السعودي على إشادة عربية واسعة بعد إظهار هذا الموقف تجاه الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب المحامي الدولي محمود رفعت عبر حسابه «:  ألف تحية لهذا الطالب السعودي الذي رفض أن يقف ويوقف علم السعودية بجوار مستوطن يحمل علم إسرائيل خلال تجمع طلابي في دولة ألتشيك، باعثا رسالة للعالم أجمع أن جرائم إسرائيل تمنعها من أن تندمج وتطبع مع الأخري».


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