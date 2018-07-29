«السيسي»:« أقسم بالله لم نتآمر على الإخوان»

29 يوليه 2018 - 05:04 م

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لم يكن هناك أى شكل من أشكال التآمر على النظام السابق، مشيرًا إلى أن الجيش لم يتحرك إلا عندما استدعاه الشعب.

وأضاف «السيسي» خلال كلمته في فقرة «اسأل الرئيس» بمؤتمر الشباب السادس المنعقد بجامعة القاهرة،:« أقسم بالله ما كان فيه تآمر من الجيش على النظام السابق (الإخوان) وأننا كنا نعرف منذ الثلاثة شهور الأولى فى عام 2013 أن الدولة تدخل فى نفق مظلم.

وأوضح الرئيس، أن البيان الذي أصدره قبل 30 يونيو 2013 ليطالب الجميع بإيجاد حل قبل أن تدخل البلد في نفق مظلم، مؤكدًا أن البيان كان من واقع الإحساس بحجم الخطر.