  • الأحد 29 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر06:17 م
بحث متقدم
مدير مشروع «سد النهضة»

مقتل مدير مشروع «سد النهضة» لن يوقف بناءه

أردوغان وعهد التميمي

«أردوغان» يتصل بـ«عهد التميمي»

محمد نجيب يشكل حكومته الثانية بعد نجاح ثورة يوليو.

لماذا فشلت ثورة يوليو؟

الرئيس السيسي

«السيسي» يحسم مصير المصالحة: ليست بيدي

الدولار والجنيه

سعر الدولار والريال أمام الجنيه

عباس وهنية

«فتح» تتجه لقبول المصالحة المصرية مع «حماس»

الرئيس السيسي

«السيسي»:« أقسم بالله لم نتآمر على الإخوان»

جانب من الواقعة

صفعة طالب سعودي لإسرائيلي في مؤتمر عالمي

تجمهر أهالي ضحايا «حادث بورسعيد» أمام المستشفى العام

تجمهر أهالي ضحايا «حادث بورسعيد» أمام المستشفى العام

الثعابين

بالصور..الثعابين تغزو قرى القليوبية

«البنزرتي» مديرًا فنيًا لمنتخب تونس

الرياضة

البنزرتي : نسينا مباراة الذهاب.. والأهلي أفضل من الزمالك
البنزرتي : نسينا مباراة الذهاب.. والأهلي أفضل من الزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

"كوبر" يرفض تدريب نسور قرطاج

#

«أجيري» مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

#

البرازيلي «فالنتيني» مديرًا فنيًا لفريق الأهرام

#

«الخرزي» يقود هجوم تونس أمام إنجلترا

تونس

المصريون

البنزرتى

أعلن الاتحاد التونسى لكرة القدم، تعيين فوزى البنزرتى مديرًا فنيًا لمنتخب تونس، وذلك بعد رحيله من تدريب الوداد المغربى.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام تونسية، فإن البنزرتى وقع على عقد لمدة موسمين قابلين للتجديد، وذلك خلال الفترة المقبلة.

وكان نبيل معلول قدم استقالته بعد نهاية مشوار النسور فى مونديال روسيا للالتحاق بفريق الدحيل القطرى؛ ويقع المنتخب التونسى فى مجموعة المنتخب الوطنى مع النيجر وسوازيلاند، وكان نسور قرطاج قد تغلب فى الجولة الاولى على الفراعنة 1-0.

جدير بالذكر أن البنزرتى أشرف على تدريب الوداد فى آخر مباراة له مساء السبت، والذى تغلب خلالها حامل لقب دورى أبطال أفريقيا على حوريا كوناكرى الغينى 2-0.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عودة ظاهرة الإعدامات بالجملة في مصر

جمال سلطان

سبائك ذهب "الزعيم"!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» إسرائيل تعترض سفينة لكسر الحصار عن غزة
» «السيسي»: «مصر شكل تاني بعد عامين»
» رسميًا.. تغيير اسم «الأسيوطي» لـ«بيراميدز»
» ضبط 1.5 مليون مخالف لأنظمة الإقامة بالسعودية
» بعثة الأهلي تغادر بتسوانا
» احتفاء فتاة في ظروف غامضة بالقليوبية
» "التخلى عن الحجاب" شرط لقبول وظيفة فى ألمانيا
» ننشر أسماء الوفيات والمصابين فى حادث دموي ببورسعيد
» صفعة طالب سعودي لإسرائيلي في مؤتمر عالمي
» بالفيديو.. كواليس جلسة رئيس الزمالك مع «شيكابالا»
» ضبط «سائق» لترويجه مشغولات ذهبية مقلدة بطنطا

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • مغرب

    06:58 م

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية