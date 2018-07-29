السيسي:«أنتم ترقصوا كيكي.. واحنا نزود البنزين»

29 يوليه 2018 - 06:27 م

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مازحًا على رقصة «كيكي»، بأن الحل هو زيادة البنزين، مطالبًا وزير البترول – مازحًا- أن يزود البنزين ولا يقلق.

وأضاف الرئيس خلال كلمته في فقرة «اسأل الرئيس» في المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة :«عهدي معكم وعهدكم معي أنكم هتكونوا معي ، وأنا سأوفي بالعهد وأنتم أيضًا، مضيفًا "خليكم مع مصر مش معايا».

ورد عليه أحد الشباب «كلنا معاك ياريس»، فعلق السيسي «خليكوا معاها هي»، ومازح «السيسي» الشباب قائلاً «قاعدين أنتم تركبوا العربيات وترقصوا «كيكي»، متابعًا: «يا مهندس طارق الملا زود البنزين ومتقلقش وفي الآخر بيقولوا إحنا بنرقص كيكي».