هنية: السجون باتت معضلة فى الحالة الإسلامية

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قال الدكتور حسن أبو هنية، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن السجون لها دور كبير فى إفراز وإنتاج الكوادر فى التنظيمات الإسلامية، وهى مسألة مهمة لتسليط الضوء على إفرازات السجون.

وفى تصريح لـ"المصريون"، أكد "أبو هنية"، أن هذه المسألة لا تتعلق بالتنظيمات الإسلامية فقط بل هى أكبر وأوسع من ذلك، وتطال أيضًا التنظيمات اليسارية والقومية والدينية وغيرها على مستوى سجون العالم.

وأوضح أن السجون بالفعل تحولت إلى مركز للنضال الثورى أو الجهادى، حيث يتحول السجين التنظيمى إلى كادر أو مناضل، ما يضفى عليه نوعًا من المصداقية لدى تنظيمه سواء على المستوى الثورى أو التنظيرى، وتصبح لكلماته أهمية بغض النظر عن طبيعة توجهاته وانتماءاته.

وأشار "هنية"، فى تصريحاته، إلى أن لكلمات سيد قطب وقع بسبب ما كتبه فى السجون، وهو ظاهرة وحالة معروفة، محذرًا من الخلل البنيوى لعدم فصل السلطات بين التنظيمات المسلحة، والأحزاب والفصائل السلمية.

وتابع: أن أى شخص يدخل السجون فإن هذا الأمر يؤهله لأخذ منصب كبير داخل التنظيم أو الكادر الهيكلى؛ بسبب ما ينسب إليه من حالة ثورية أو نضالية، بخلاف الدول الأوروبية أو الأمريكية التى يعتبر فيها التقديم الحزبى وفق قواعد الأحزاب، وذلك يعود لاستقرار الأنظمة فى هذه البلاد.

وأوضح أن هناك تدرجًا فى الحالة الإخوانية من الأسرة إلى الشعبة إلى العضوية فى شورى المراقبة للجماعة، لافتًا إلى أنه لطبيعة الصدام مع الأنظمة أدى إلى الخلط فى بعض الأوقات بين الحالات السلمية وغيرها، ما أظهر ما يعرف داخل الجماعات أو الحالة الإسلامية بـ"أيقونات" التنظيم أو تسلم الهرم القيادى، وهذا ناتج عن طبيعة الصدام بين التنظيمات والأنظمة، ما جعل السجن أحد الروافد الحقيقية لتزكية الشخص لجعله فى المقدمة للحصول على مناصب قيادية رفيعة، وبالتالى فإن هذا المشكل بات معضلة فى الحالة الإسلامية بسبب الصدام مع السلطة، ما يتطلب بيئة صحية مناسبة يتبلور فيها ما يعرف بـ"العقد الاجتماعى" والتأكيد على قواعد السلمية فى حالة تدوير الخلافات.

كما أشار إلى أن موضوع السجون بات مشكلًا فى الحالة الإسلامية، وأن طبيعة ذلك تختلف من تنظيم لآخر حسب الهيكلية التنظيمية أو طبيعته الجهادية، لافتًا إلى أن وجود أبو مصعب الزرقاوى - من زعماء القاعدة - وبعده أبو بكر البغدادى فى السجن فى مرحلة من مراحله التنظيمية، كان له دور كبير فى التقديم التنظيمى، وكأن ما حصل عليه هو ثمن لهذا النضال، أو أن السجن أفرز لديه خبرة كبيرة فى النضال التنظيمى.   


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