» خبير اقتصادي: هذه الجهات تتحمل تكلفة مؤتمر الشباب

29 يوليه 2018 - 09:51 م

قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن الهدف من المؤتمر الوطني للشباب السادس، هو تحسين صورة الدولة، ومحاولة لخلق انطباع إيجابي لدى الرأي العام.

وأضاف الدمرداش لـ "المصريون"، أن "هناك جهات عديدة تتحمل تكلفة نفقات مثل تلك المؤتمرات، وأبرزها، الدولة المصرية، وبعض رجال الإعمال، وصندوق تحيا مصر".

وتابع: "المؤتمر ليس له مردود اقتصادي على الإطلاق، ولم تُعلن الدولة عن أنها أقامته من أجل تحقيق مصالح اقتصادية حقيقية، وبالتالي لا يمكن الحديث عن تكلفته والمردود من ورائه".