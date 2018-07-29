شاهد.. ماذا حدث في جنازة مدير «سد النهضة»

29 يوليه 2018 - 10:00 م

احتشد آلاف الإثيوبيين اليوم الأحد، بميدان الصليب وسط العاصمة أديس أبابا، للمشاركة في تشييع جثمان مدير مشروع سد النهضة، سمنجاو بقلي، الذي وُجد مقتولًا في سيارته الخميس الماضي.

وشارك في مراسم الجنازة، عدد من الوزراء والمسئولين الإثيوبيين، مثل وزير الري والمياه، سليشي بقلي، والمديرة التنفيذية لهيئة الكهرباء، أزيب أسناقا، ووزير الري السابق، المايو تقنو، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

وذكرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية، أن الشرطة الإثيوبية أطلقت الغاز المسيل للدموع على آلاف الأشخاص الذين شيعوا جثمان بقلي، بعد اندلاع اشتباكات بين المشيعين.

وكانت السلطات قد عثرت على "بقلي" مقتولًا بطلق ناري في الرأس في سيارته، يوم الخميس، في الميدان الرئيسي في العاصمة.

وقالت الشرطة، إنها عثرت على مسدس كان موضوعًا على الجهة اليمنى من القتيل.