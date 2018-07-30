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الإبراشي

هذا ما قاله "الإبراشي" عن كلمة الرئيس بمؤتمر الشباب

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معلومة خطيرة عن آلات الدفع الجديدة المنتشرة

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هذا ما قاله "الإبراشي" عن كلمة الرئيس بمؤتمر الشباب

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الإبراشي
الإبراشي

المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي وائل الإبراشي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم اليوم كشف حساب للشعب عما حدث خلال السنوات السابقة، لافتًا إلى أن "السيسي" أكد أن مساعدات دول الخليج بعد إعلان 3/7 أنقذت مصر من الإصابة بالشلل التام في جميع المجالات.
وأوضح "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأحد، أن "السيسي" تحدث على أن مصر استطاعت التغلب على مشكلة نقص الكهرباء خلال السنوات الأخيرة، وأصبح لديها فائض سيتم تصديره للخارج. 
وأضاف أن "السيسي" تحدث على أنه لن يرفع أسعار السكة الحديد إلا بعد تطويرها بشكل حقيقي، وقدوم الجرارات والعربات الجديدة.

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