هذا ما قاله "الإبراشي" عن كلمة الرئيس بمؤتمر الشباب

30 يوليه 2018 - 12:32 ص

أكد الإعلامي وائل الإبراشي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم اليوم كشف حساب للشعب عما حدث خلال السنوات السابقة، لافتًا إلى أن "السيسي" أكد أن مساعدات دول الخليج بعد إعلان 3/7 أنقذت مصر من الإصابة بالشلل التام في جميع المجالات.



وأوضح "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأحد، أن "السيسي" تحدث على أن مصر استطاعت التغلب على مشكلة نقص الكهرباء خلال السنوات الأخيرة، وأصبح لديها فائض سيتم تصديره للخارج.

