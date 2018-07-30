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إحالة 13 من العاملين بخدمات كفرالزيات للتحقيق

قبلي وبحري

إحالة 13 من العاملين بخدمات كفرالزيات للتحقيق
إحالة 13 من العاملين بخدمات كفرالزيات للتحقيق

محمد عبدالناصر

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محافظة الغربية

الأنضباط الوظيفى

رئيس مدينه كفرالزيات

قرر الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم الاثنين إحالة 13 من قوة العاملين بمنشأت تابعة للمحليات والصحة للتحقيق بسبب عدم الانضباط الوظيفى نتيحة ترك العمل.

جاء ذلك القرار على خلفية قيام رئيس المدينة بزيارة مفاجئة مساء أمس الأحد لقريتى دلبشان وكفرحشاد التابعتين للمركز للوقوف على مدى انتظام العمل بالمنشأت الخدمية الموجودة بهما ومدى تقديم الخدمات وإنهاء مصالح المواطنين والتعرف على المشكلات والسلبيات للتغلب عليها.

ورصد " شعلان" عدم تواجد 4 موظفين من العاملين بالوحدة المحلية بقرية دلبشان وعدم تواجد 9 أطباء وممرضات وإداريين من قوة العاملين بالوحدة الصحية لقرية كفرحشاد فيما تبين انتظام العمل بالوحدة الصحية بقرية دلبشان ومكتب التموين ووحدة التضامن الاجتماعي بذات القرية.







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