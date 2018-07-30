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في "الكونفيدرالية"

المصري يجتاز نهضة بركان المغربي بهدف

الرياضة

المصري
المصري

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اجتاز المصري البورسعيدي، الأحد، ضيفه نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).
وجاء هدف الفوز والمباراة الوحيد في الدقيقة 53 عن طريق إسلام عيسى.
وكان يونياو دو سونجو بطل موزمبيق قد تعادل في وقت سابق اليوم مع الهلال السوداني بهدف لكل منهما ضمن المجموعة ذاتها.
بذلك، يتصدر المصري ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن نهضة بركان، فيما جاء الهلال السوداني ثالثًا برصيد 3 نقاط، وأخيرًا يونياو دو سونجو برصيد نقطتين.
ويعد الصفاقسي التونسي أكثر فرق القارة تتويجًا بالبطولة بإجمالي 3 مرات، بفارق لقب واحد عن النجم الساحلي التونسي ومازيمبي الكونغولي، ويحمل الأخير لقب النسخة الأخيرة. 

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