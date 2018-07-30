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ونزوح 50 ألف شخص..

حرائق كاليفورنيا..ارتفاع عدد الضحايا

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حرائق اليابان ارشيفية

المصريون ووكالات

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أعلنت شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مساء الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في شمالي الولاية من 5 إلى 6 وفيات.
ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، عن الشرطة المحلية قولها، إنه تم العثور على جثة شخص في شمالي كاليفورنيا بسبب الحرائق المستعرة منذ أسبوع.
وفي وقت سابق الأحد، قال مسؤولو الإطفاء في كاليفورنيا، إن الحرائق أجبرت 50 ألف شخص على ترك منازلهم.
وأفادت إدارة الغابات والوقاية من الحرائق في الولاية، أن 12 ألفًا من رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحرائق المستعرة في 17 مكانًا بكاليفورنيا.
وكانت صحيفة "يو إس إي توداي"، ذكرت الأحد، أن الحرائق في كاليفورنيا حصدت، أرواح 5 أشخاص على الأقل، وحرقت مئات المنازل، وتسببت بنزوح أكثر من 30 ألف شخص.
وأوضحت الصحيفة، أن أكثر من 3 آلاف من رجال الإطفاء، و300 سيارة إطفاء، و17 مروحية، يحاولون السيطرة على الحرائق التي انتشرت في أكثر من 330 كيلومتر مربع.
ولفتت إلى أن درجات الحرارة العالية والرياح الشديدة ساهمت في تعقيد الأمر. 

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