الأهلي يتفاوض مع صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسي

30 يوليه 2018 - 05:17 ص

كشف الإعلامي إسلام الشاطر عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسي عبدالله ياسين .



وقال الشاطر في برنامجه "إكسترا تايم" إن محمد فضل مدير التعاقدات بالنادي الأهلي تواصل مع "ياسين" وناديه لمعرفة الطلبات الخاصة بهما ، مؤكدًا أن "ياسين" يلعب في فريق "الرديف" بباريس سان جيرمان ويشارك من حين لآخر في مباريات الفريق الأول .



وأشار "الشاطر" أن باتريس كارتيرون - المدير الفني للأهلي - طلب من لجنة الكرة التعاقد مع هذا اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة حيث أنه يلعب في مركز الجناح وصانع الألعاب".



