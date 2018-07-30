» روماني حاول ركوب قطر أسوان .. فنزل تحت العجلات ومات

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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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وفاة شاب أسفل عجلات القطار

توفي شاب في الحال عقب محاولته ركوب قطار القاهرة - أسوان أثناء تواجده بطهطا" وذلك بعد أن اختلت قدمه فجأة مما جعله ينزل أسفل القطار.

تلقى قسم شرطة طهطا بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكة حديد طهطا بسقوط شخص أسفل قطار بالمحطة، فانتقل ضباط مركز إلى مكان الواقعة، وتبين من الفحص أنه أثناء محاولة روماني ناجح فخري معوض ( 24 سنة - طالب) يقيم بقرية الصفيحة، استقلال القطار رقم 832 مميز "القاهرة – أسوان" عقب تحركه، اختل توازنه وسقط أسفله، ما أدى لوفاته، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي.

ولم ينتج عن ذلك ثمة تجاوزات بحركة سير القطارات، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فـي الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1871 إداري القسم لسنة 2018، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.

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