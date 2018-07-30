رعب في "ليفربول" بسبب ما حدث بين صلاح و ماني

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ساديو ماني

كشفت صحيفة "مترو" الإنجليزية عن وجود حالة من القلق تنتاب إدارة ليفربول بعد ما حدث بين النجم المصري محمد صلاح ونظيره السنغالي ساديو ماني في مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة والذي كشف عن وجود حالة من الشقاق بين الطرفين .

وتجلت هذه اللحظة حين حصل "صلاح" على ركلة جزاء لفريقه ضد مانشستر يونايتد وذهب لتسديدها ليتفاجأ بـ"ماني" يأخذ الكرة ويتجه هو للتسديد ، وهو ما لم يعجب النجم المصري ، قبل أن يتدخل زميلهما جيمس ميلنر وينهي هذا الموقف الغريب عن طريق جذب صلاح بعيدًا عن الكرة .

وأشارت الصحيفة إلى أن "ماني" حاول مصالحة صلاح لكن بعد أن رأى العالم كله خلافهما ، حيث ذهب إلى صلاح بعد تسجيل الهدف وقال : "مو .. هذه لك".

وأردفت الصحيفة : "يبدو أن ماني لن يترك صلاح يحصل على كافة الجوائز الفردية وحده مثل الموسم السابق ".

وعلقت جماهير ليفربول على هذه الواقعة عبر صفحات فريقها على مواقع التواصل المختلفة ، حيث أشار بعضهم أنهم يشعرون بالرعب من استمرار هذه الحالة خلال المباريات الرسمية مما يضر بمستقبل فريقهم .

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