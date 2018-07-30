ويصيب مرض السرطان أعضاء مختلفة من جسم الإنسان، ويتيح التشخيص المبكر إمكانيات مهمة للعلاج، فكلما تفاقم الوضع وتأخر اكتشاف الإصابة صار الشفاء أكثر صعوبة.

وبحسب ما نقله موقع "ويب طب"، فإن أعراض السرطان تختلف من نوع إلى آخر، ففي سرطان الدماغ مثلا يشعر المريض في بداية الإصابة بأعراض كآلام الرأس والآلام المتواصلة، وضبابية الرؤية.

وفي حالة سرطان الدم، يلاحظ المريض أعراضا من قبيل الشحوب والنزيف المتكرر من الأنف وآلام العظام والمفاصل وعلامات الكدمات البسيطة.

أما سرطان الغدد اللمفاوية، فيبرز عبر أعراض حكة الجلد والتعرق الليلي وارتفاع درجة الحرارة دون مصدر معروف وتضخم الغدد اللمفاوية بصورة تصبح معها صلبة الملمس.

ويظهر سرطان الجلد في الغالب من خلال إصابات قرحية لا تزول، فضلا عن بروز شامة أو كتل تحت الجلد.

وإذا أصيب الجسم بسرطان الرئة، فإنه يرصد أعراضا مثل تزايد للسعال مع خروج بعض الدم إلى جانب آلام في الصدر، بينما تشمل أعراض سرطان المعدة كلا من تقيؤ الدم والشعور بآلام بعد تناول الطعام وخسارة الوزن.

وثمة أعراض عامة للسرطان، تظهر في أكثر من حالة مثل التعرق خلال الليل والتعب وفقدان الوزن بشكل غير مفهوم وآلام الرأس.

وينصح الخبراء باستشارة الطبيب أثناء ملاحظة أي من هذه العلامات، كما يتوجب على الناس ألا يقلقوا أيضا لأن هذه الأعراض قد تكون ناجمة عن اضطرابات صحية أخرى.