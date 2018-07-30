  • الإثنين 30 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر09:40 ص
بحث متقدم
مواقع التواصل

بريطانيا تقود حملة كبرى ضد "إدمان" مواقع التواصل

بالأدلة.. مفاجأة عن الدولار وأذون الخزانة

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

وزير الدفاع

شاهد.. وزير الدفاع يتفقد قوات تأمين شمال سيناء

صلاح

رعب في "ليفربول" بسبب ما حدث بين صلاح و ماني

جثث المصريين

بالصور والبطاقات .. العثور على جثث 3 مصريين بصحراء ليبيا

العاصمة الإدارية

تعرف على الأسعار الجديدة للأراضي في العاصمة الإدارية الجديدة

صلاح

ما المكان الذي أصر صلاح أن يذهب إليه قبل مغادرة أمريكا؟

محمد فضل مدير التعاقدات بالأهلي

الأهلي يتفاوض مع صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسي

توفير مساكن بديلة لأصحاب عقارات إمبابة المنهارة

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة مدوية عن أسعار العقارات

ترامب

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل لقاء "سري" بترامب

شاهد.. وزير الدفاع يتفقد قوات تأمين شمال سيناء

الحياة السياسية

وزير الدفاع
جانب من الزيارة

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

إسرائيل تصدق على بناء 400 وحدة استيطانية بالقدس

#

وزير الدفاع الأمريكي: كدنا نشتبك مع روسيا بسوريا

#

تركيا تحذر القوات السورية: "لا أحد يمكنه وقفنا"

#

"شكري" يبحث مع وزيرة الدفاع الفرنسية هذا الأمر الهام

وزير الدفاع

القائد العام للقوات المسلحة

الخطط الامنية

قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بزيارة قوات التأمين المتمركزة بشمال سيناء والتى تؤدى مهامها فى تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة لمحاصرة وتضييق الخناق على العناصر التكفيرية والقضاء عليها فى مناطق مكافحة النشاط الإرهابى خلال مراحل العملية الشاملة " سيناء 2018 " .

بدأت الزيارة بتفقد مطار العريش وقوات التأمين للوقوف على الإستعداد والكفاءة القتالية والإطمئنان على الحالة الإدارية والمعيشية للعناصر المشاركة فى النقاط والإرتكازات الأمنية ، كما شارك القائد العام أبطال القوات المسلحة فى تنفيذ بعض الأنشطة الرياضية والبدنية ، حيث أشاد بالروح المعنوية والقتالية العالية التى يتمتع بها مقاتلى شمال سيناء.

وتفقد القائد العام للقوات المسلحة مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء لمتابعة مراحل سير العمليات العسكرية التى تنفذها قوات مكافحة الإرهاب على مدار الساعة ، كما إلتقى القائد العام للقوات المسلحة قوات تأمين شمال سيناء حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الإبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة ، ونقل القائد العام تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعتزازه والشعب المصرى بما يقومون به من أعمال بطولية ساهمت فى إقتلاع جذور الإرهاب وعودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها لمدن شمال ووسط سيناء ، مؤكداً أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولى إهتماما كبيراً بالفرد المقاتل وتسليحه بأحدث الأسلحة والمعدات التى تمكنه من تنفيذ كافة المهام التى توكل إليه تحت مختلف الظروف.

وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بالتنسيق والتعاون الجيد بين القوات المسلحة والشرطة لرصد وتتبع الخلايا الإرهابية وتنفيذ الضربات الإستباقية الناجحة ضد هذه العناصر ، مؤكداً أن أهالى سيناء هم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومى جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة والشرطة.

وأشار إلى أهمية التطوير المستمر فى الإستراتيجيات الأمنية التى يجرى تنفيذها على الأرض لمواجهة العمليات الإجرامية فى سيناء ، مشدداً على ضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية التى يتميز بها خير أجناد الأرض للتصدى لكافة التهديدات والمواقف العدائية وإستعادة الأمن والأمان لهذا الجزء العزيز من أرض مصر.

حضر الجولة قائد قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب وقائد الجيش الثانى الميدانى .
شاهد..








تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عودة ظاهرة الإعدامات بالجملة في مصر

جمال سلطان

سبائك ذهب "الزعيم"!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. السعودية ترفع كسوة الكعبة لبدء موسم الحج
» خبراء: لا تركن سيارتك من الأمام لأنك قد تموت
» فيديو صادم لـ"أرنولد شوارزنجر" يدهس سيارة بدبابة
» تلميح خطير من الأسطورة "توتي" عن ليونيل ميسي
» أعراض مبكرة للسرطان .. يجب أن تحذر منها
» هدف أسطوري لزميل محمد صلاح الجديد
» سيميوني يبرر تسريباته المسيئة لـ"ميسي"
» جدل بسبب ميت عاد إلى الحياة فجأة بلبنان
» 5 نصائح يوجهها لك معالج نفسي شهير لتغير حياتك كُليًا
» أسرار جديدة حول مقتل الحسناء اللبنانية بدبي
» ممثلة شهيرة تضع مولودًا في سن الـ54 وسط ذهول العالم

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)