  • الإثنين 30 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر09:38 ص
بحث متقدم
مواقع التواصل

بريطانيا تقود حملة كبرى ضد "إدمان" مواقع التواصل

بالأدلة.. مفاجأة عن الدولار وأذون الخزانة

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

وزير الدفاع

شاهد.. وزير الدفاع يتفقد قوات تأمين شمال سيناء

صلاح

رعب في "ليفربول" بسبب ما حدث بين صلاح و ماني

جثث المصريين

بالصور والبطاقات .. العثور على جثث 3 مصريين بصحراء ليبيا

العاصمة الإدارية

تعرف على الأسعار الجديدة للأراضي في العاصمة الإدارية الجديدة

صلاح

ما المكان الذي أصر صلاح أن يذهب إليه قبل مغادرة أمريكا؟

محمد فضل مدير التعاقدات بالأهلي

الأهلي يتفاوض مع صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسي

توفير مساكن بديلة لأصحاب عقارات إمبابة المنهارة

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة مدوية عن أسعار العقارات

ترامب

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل لقاء "سري" بترامب

فيديو صادم لـ"أرنولد شوارزنجر" يدهس سيارة بدبابة

الصفحة الأخيرة

أرنولد
أرنولد

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

شاهد .. الأرض تنشق وتبتلع سيارة

#

بالفيديو.. استخراج ثعبان ضخم من سيارة

#

ان تصدق أن هذه المطاردة حقيقية وليست فيلمًا أمريكيا

#

بالفيديو.. بائع يستخدم مياه المراحيض في صنع الشاى

آرنولد شوارزنجر

استضاف برنامج أمريكي متخصص في السيارات النجم أرنولد شوارزنجر وطلب منه أن يقوم بدهس سيارة ليموزين بدبابة .

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل"، فإن نجم كمال الأجسام وأفلام الحركة وحاكم كاليفورنيا السابق، آرنولد شوارزنيغر، استخدم دبابة بانتون "إم 47" ذات المحركين التي صنعت عام 1951، في سحق سيارة الليموزين.

وبما أن النجم الذي يبلغ من العمر 70 سنة نمساوي الأصل، فقد سبق له أن قاد الدبابة نفسها حين كان يخدم في الجيش النمساوي سنة 1965.

وشارك شوارزنيغر في أحدث حلقة من برنامج السيارات "جاي ليونز غاراج" الخميس على قناة "سي إن بي سي"، حيث تحدث عن شغفه بالدبابة، وبأنه دفع 20 ألف دولار سنة 1991 ليشحنها من النمسا إلى الولايات المتحدة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عودة ظاهرة الإعدامات بالجملة في مصر

جمال سلطان

سبائك ذهب "الزعيم"!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. السعودية ترفع كسوة الكعبة لبدء موسم الحج
» خبراء: لا تركن سيارتك من الأمام لأنك قد تموت
» فيديو صادم لـ"أرنولد شوارزنجر" يدهس سيارة بدبابة
» تلميح خطير من الأسطورة "توتي" عن ليونيل ميسي
» أعراض مبكرة للسرطان .. يجب أن تحذر منها
» هدف أسطوري لزميل محمد صلاح الجديد
» سيميوني يبرر تسريباته المسيئة لـ"ميسي"
» جدل بسبب ميت عاد إلى الحياة فجأة بلبنان
» 5 نصائح يوجهها لك معالج نفسي شهير لتغير حياتك كُليًا
» أسرار جديدة حول مقتل الحسناء اللبنانية بدبي
» ممثلة شهيرة تضع مولودًا في سن الـ54 وسط ذهول العالم

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)