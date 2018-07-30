  • الإثنين 30 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر11:23 ص
بحث متقدم
الإعلامي جابر القرموطي

القرموطي: في هذه الحالة سأقتل

سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري بوادي النطرون

سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبرى التونسى

مرتضى منصور

مرتضى منصور يتحدى مسئولى «الجبلاية»

الإعلامية مني العراقي

منى العراقى تهدد فريق عملها

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يفتتح معرضا لتمكين ذوى الإعاقة من الأعمال المختلفة

صورة الخبر

مصر تقترب من سداد ديونها

الدكتور على عبد العال

"عبد العال": مجلس النواب أول من بادر بالتقشف

مواقع التواصل

بريطانيا تقود حملة كبرى ضد "إدمان" مواقع التواصل

بالأدلة.. مفاجأة عن الدولار وأذون الخزانة

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

وزير الدفاع

شاهد.. وزير الدفاع يتفقد قوات تأمين شمال سيناء

بالفيديو..

قائد طائرة يُحدث كارثة بأحد المطارات الأمريكية

الصفحة الأخيرة

طائرة تهبط فجأة
طائرة تهبط فجأة

وكالات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

نجاة جميع ركاب طائرة بعد تحطمها

#

الخارجية الأمريكية: نظهر عضلاتنا الدبلوماسية أمام شركائنا ضد إيران

#

تحطم طائرة يؤدي إلى وفاة قائدها

#

شاهد.. كيف تفادي طيار سعودي وقوع كارثة جوية

عاصفة

الاشجار

الطرقات

مدينة غولمو الصينية

شهد مطار أوهير بولاية شيكاغو الأمريكية، حدث وصفه من الخبراء بأنه كارثى، إذ أن قائد طائرة شحن صينية من طراز "بوينغ 747" حاول تفادى أمرا ما بمغامرة خطيرة، بعدما حاول الهبوط اعتياديًا للطائرة.

ويظهر الفيديو، الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،  أن الهبوط لم يكن على المدرج المخصص، بل على العُشب المجاورة، وعندما أدرك الطيار الخطأ صعد بالطائرة مجددا إلى السماء، في مغامرة كبيرة، رغم أن الرؤية لم تتجاوز 3 أميال بسبب الأمطار.

وظلت الطائرة محلقة في الجو لمدة 20 دقيقة، قبل أن تجري هبوطا ناجحا، وخلال التحليق قال الطيار لبرج المراقبة: "أخطأنا طريقنا واستدرنا بسبب عدم وضوح الرؤية" الناجم عن الأمطار والغيوم.

وأبلغت طائرة أخرى كانت رابضة على المدرج أن الممر أصيب بأضرار، نتيجة الهبوط الخاطئ، وسارعت إدارة المطار إلى إغلاقه لمدة 50 دقيقة، أزيلت فيها البقايا التي خلفتها الطائرة الصينية.

شاهد الفيديو من هنا ..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عودة ظاهرة الإعدامات بالجملة في مصر

جمال سلطان

سبائك ذهب "الزعيم"!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "نصير" عن راقصات الكيكي: "عاوزين قطم رقبتهم"
» سرقة نادي شهير بالإسكندرية
» بروتوكول تعاون بين "التموين" و"الأوقاف"
» "جروس" يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بتروجت
» "واتس آب" يوجه تحذيرًا لمستخدميه عن خدعة قاتلة
» أسرار كيميائية وراء الرائحة الطيبة للأمطار
» بالأسماء.. اعتقال 4 صحفيين برام الله
» شاهد.. السعودية ترفع كسوة الكعبة لبدء موسم الحج
» خبراء: لا تركن سيارتك من الأمام لأنك قد تموت
» فيديو صادم لـ"أرنولد شوارزنجر" يدهس سيارة بدبابة
» تلميح خطير من الأسطورة "توتي" عن ليونيل ميسي

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)