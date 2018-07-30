بالفيديو.. عاصفة رملية تغطي مدينة كاملة

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حجبت عاصفة رملية في مدينة جولمو الصينية الرؤية لتقل إلى حوالي 100 متر فقط ما أدى إلى خسائر مادية وبشرية كبيرة.

كما أدت العاصفة إلى أضرار كبيرة في الأشجار والطرقات وبعد هدوئها بدأت الأجهزة المكلفة بحماية الطرقات تسيير الحركة المرورية مجددا ورفع تلك الأشجار.

شاهد الفيديو..

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