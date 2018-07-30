انقطاع المياه 18 ساعة عن 9 مناطق بأكتوبر

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قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه عن 9 مناطق لمدة 18 ساعة في مدينة 6 أكتوبر لأعمال الصيانة.

ووفقا لما أعلنه المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، فان انقطاع المياه يشمل منطقة التوسعات الشرقية "الخمائل – بالم هيلز "5، 6، 7" – يوتوبيا – المدينة التعليمية – أكتوبر برنسيس – مول مصر".

ومن المقرر أن يبدأ الانقطاع من الساعة 12 صباح غد الثلاثاء 31/7/2018، حتى الساعة 6 مساء، ولمدة 18 ساعة، لأعمال الصيانة.

وأوضح المهندس عصام بدوى، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمطاعم والمستشفيات، بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه يتم تلقى شكاوى مياه الشرب والصرف الصحى، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.

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