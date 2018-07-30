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لتوفير صكوك الأضاحى

بروتوكول تعاون بين "التموين" و"الأوقاف"

الحياة السياسية

جمعة و مصيلحى
جمعة و مصيلحى

وكالات : حنان حمدتو

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وزارة التموين

علي مصيلحي

أضاحي

وزارة الوقاف

مخنار جمعة

عقدت كل من وزارتى الأوقاف والتموين، مؤتمرا صحفيا، صباح اليوم بديوان وزارة الأوقاف، من أجل التوقيع على بروتوكول تعاون لتوفير صكوك للأضاحي فى عيد الأضحى  المقبل، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

ويقضى بروتوكول التعاون بين الوزارتين بتوريد الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين 250 طن لحوم أضاحى كدفعة أولى بعد ذبحها في الوقت الشرعي للأضحية بإشراف مشترك لوزارتي التموين والأوقاف.

كما يقضى البروتوكول بإعداد لحوم الأضاحى ونقلها إلى المحافظات بمعرفة وزارة التموين وتوزيعها من خلال الأوقاف بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى والمحافظين لاختيار الأسر الأشد فقرًا والمحتاجين بالمحافظات.

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