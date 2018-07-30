  • الإثنين 30 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر11:22 ص
بحث متقدم
سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري بوادي النطرون

سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبرى التونسى

مرتضى منصور

مرتضى منصور يتحدى مسئولى «الجبلاية»

الإعلامية مني العراقي

منى العراقى تهدد فريق عملها

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يفتتح معرضا لتمكين ذوى الإعاقة من الأعمال المختلفة

صورة الخبر

مصر تقترب من سداد ديونها

الدكتور على عبد العال

"عبد العال": مجلس النواب أول من بادر بالتقشف

مواقع التواصل

بريطانيا تقود حملة كبرى ضد "إدمان" مواقع التواصل

بالأدلة.. مفاجأة عن الدولار وأذون الخزانة

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

وزير الدفاع

شاهد.. وزير الدفاع يتفقد قوات تأمين شمال سيناء

صلاح

رعب في "ليفربول" بسبب ما حدث بين صلاح و ماني

في كوريا الجنوبية..

حوافز للمواطنين مقابل خسارة الوزن الزائد

عرب وعالم

كيف تخسر الوزن الزائد فى 5 أيام؟
ارشيفية

متابعات- محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

«الخطيب» بعد خسارة المنتخب: «الحمد الله إني زملكاوية»

#

«فنان» يهاجم الجماهير المصرية: «مش مكسوفين من نفسكم»

#

هنيدي عن هزيمة المنتخب: كان نفسنا نفرح

#

نرصد كافة الكوميكات الساخرة من خسارة مصر أمام بلجيكا

الشرقية

جنوب سيناء

مستشفى نويبع المركزي

طوارئ بمستشفى الاحرار

مستشفى شرم الشيخ الدولي

أصدت وزارة الصحة الكورية الجنوبية قرارًا بدفع حافز للمواطنين مقابل خسارة الوزن الزائد وذلك من قبيل الاشتراكات في الأندية الرياضية المختلفة.

وتسعى السلطات كوريا الجنوبية إلى فرض قيود على المواد الإعلامية التي تشجع ثقافة الاستهلاك، وتحفز على تناول الطعام بصورة غير صحية في بعض الأوقات الحساسة من النهار.

وبحسب موقع "شوزن إلبو" الكوري الجنوبي، فإن وزارة الصحة والرعاية في البلاد أكدت أنها ستقدم حوافز من قبيل اشتراكات النوادي الرياضية لأجل تشجيع الناس على خسارة الوزن الزائد.

وتعد السمنة من العوامل المسببة لأمراض فتاكة مثل السرطان والقلب، وتقول حكومات عدة في دول متقدمة إنها تتكبد فاتورة صحية باهظة جراء زيادة الوزن لدى مواطنيها.

وبموجب الإجراءات، سيتم منع إعلانات الطعام بعد الحادية عشرة ليلا، كما سيمنع أيضًا إعلان الأطعمة الدسمة بين الخامسة والسابعة مساء، أي حين يكون جمهور التليفزيون من الأطفال الصغار.

وابتداء من نوفمبر المقبل، سيغطي التأمين الصحي في كوريا الجنوبية العمليات الجراحية الخاصة بالتنحيف، سواء تعلق الأمر بعملية المجازة المعدية، أو بتكميم المعدة، وتحويل مجراها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عودة ظاهرة الإعدامات بالجملة في مصر

جمال سلطان

سبائك ذهب "الزعيم"!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» سرقة نادي شهير بالإسكندرية
» بروتوكول تعاون بين "التموين" و"الأوقاف"
» "جروس" يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بتروجت
» "واتس آب" يوجه تحذيرًا لمستخدميه عن خدعة قاتلة
» أسرار كيميائية وراء الرائحة الطيبة للأمطار
» بالأسماء.. اعتقال 4 صحفيين برام الله
» شاهد.. السعودية ترفع كسوة الكعبة لبدء موسم الحج
» خبراء: لا تركن سيارتك من الأمام لأنك قد تموت
» فيديو صادم لـ"أرنولد شوارزنجر" يدهس سيارة بدبابة
» تلميح خطير من الأسطورة "توتي" عن ليونيل ميسي
» أعراض مبكرة للسرطان .. يجب أن تحذر منها

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)