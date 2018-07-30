مرتضى منصور يتحدى مسئولى «الجبلاية»

30 يوليه 2018 - 10:47 ص

فتح المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، النار على مسئولي الجبلاية قبل ساعات من انطلاق مباريات الدوري الممتاز.

ووصف "منصور" تصريحات عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالسماح لـ15 فردًا من كل نادٍ بحضور المباريات، بالفشل وعدم قدرت الاتحاد على تنظيم بطولة الدوري.

وأبدى رئيس الزمالك اندهاشه من تخوف الجبلاية ولجنة المسابقات من حضور الجماهير، خصوصًا أننا قدمنا مقترحًا ونظاما يضمن مراقبة أى فرد يحضر أى مباراة، من خلال بطاقة الرقم القومى، وتعهدًا مكتوبًا بالالتزام وعدم الخروج على النص وأن من يخالف ذلك يضع نفسه تحت طائلة قانون العقوبات.

وأعلن "مرتضى" تنظيم مباريات الزمالك الموسم المقبل والسماح للجمهور بحضورها رغم أنف الجبلاية دون افتعال أى فرد لأزمة أو مشكلة واحدة، قائلاً: لن يستطيع أحد منع جمهور الزمالك من حضور مبارياته لمؤازرة فريقه وإذا لم يكن اتحاد الكرة ولجنة المسابقات قادرين على تنظيم المباريات بالجمهور فليطلبوا منا ذلك ونحن سننفذه بمنتهى السهولة.