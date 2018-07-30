» "صلاح" يتوسط "ميسي وبوجبا" في إعلان ملابس رياضية

30 يوليه 2018 - 11:38 ص

ظهر اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي في واجهات الدعاية الإعلانية لمتاجر إحدى شركات الملابس الرياضية وهو يتوسط اللاعب ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني ونادي برشلونة الإسباني واللاعب الفرنسي بول بوجبا.

وظهر "صلاح وميسي وبوجبا" على واجهات الدعاية لمتاجر الشركة في المراكز التجارية بمختلف دول الخليج.

وتواجد محمد صلاح فى قائمة المرشحين الـ10 للحصول على جائزة "ذا بيست" التى تمنح لأفضل لاعب في العالم لعام 2018 من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

يذكر أن محمد صلاح حصل على أكثر من 35 جائزة فردية في موسمه الأول مع ليفربول، أبرزها جائزة أفضل لاعب في إفريقيا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، وهيئة الإذاعة البريطانية "BBC "، وأفضل لاعب فى الدورى الإنجليزي، وجائزة "الحذاء الذهبي" التي تمنح لهداف المسابقة بعدما تمكن من تسجيل 32 هدفاً.

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