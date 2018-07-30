حريق هائل داخل مصنع نسيج بكفر الدوار

أحمد الشربينى
نشب حريق هائل داخل مصنع للنسيج بشركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار.
وردت معلومات للواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن يفيد بنشوب حريق داخل مصنع للنسيج بشركة مصر للغزل والنسيج.
وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية وتبين نشوب حريق بالمجرى الخرسانى أسفل الماكينات لطرد مخلفات وفضلات النسيج خارج المصنع بمسافة 50 مترا تقريبًا.
وتمكنت قوات الحماية المدنية بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء من التعامل والسيطرة على الحريق وحصارة ومنع امتداده للماكينات وإخماده دون حدوث إصابات أو تلفيات.
حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
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