» تعليق ناري لـ "شهيرة"حول علاقة عمرو دياب والشربيني

30 يوليه 2018 - 11:49 ص

نشرت الفنانة المعتزلة شهيرة، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة تجمع بين النجم عمرو دياب ودينا الشربيني، للتعقيب على ارتباطهما.

وكتبت شهيرة: "الأرواح لما تتلاقى لا يقف أمامها حاجز مهما كان، وكان عجبني تعليق لصديقة هنا إن أرواحهم لايقين علي بعض وده حقيقي".

وأضافت: "وعمرو راجل أوي وجدع وإنسان، أما دينا فانا حقيقي ماعرفهاش كإنسانة لكن ربنا يوفقهم مع بعض ويسعدهم ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم والناس ياريت هري بقى كفاية".