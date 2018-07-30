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في المباريات الدولية

القوات المسلحة تشارك روسيا

الحياة السياسية

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية

وكالات : حنان حمدتو

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تشارك عناصر من القوات المسلحة المصرية فى فعاليات مسابقات المباريات الحربية الدولية 2018، حيث تقام 4 مسابقات بدولة روسيا الاتحادية تتضمن مسابقة  "الصديق الوفى"  وتشارك فيها عناصر من قوات حرس الحدود كما تشارك عناصر من إدارة المركبات فى مسابقتى "سادة المركبات المدرعة " و"الرالى العسكرى".

وتنضم عناصر من إدارة الحرب الكميائية فى مسابقة  "الوسط الآمن" كما تشارك عناصر من قوات الدفاع الجوى فى مسابقة ”السماء الصافية” بجمهورية الصين الشعبية، وتشارك مصر بصفة مراقب فى مسابقتين بدولة كازاخستان.

وتقام فعاليات المسابقات فى الفترة من 28 يوليو إلى 11 أغسطس الجارى بمشاركة العديد من الدول العربية والأجنبية ، وتشتمل المسابقات على العديد من الأنشطة والفعاليات التى تهدف لنقل وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة فى كافة التخصصات.

وحرصت القوات المشاركة على الإعداد والتخطيط الجيد لأنشطة المسابقات لتحقيق أعلى الأهداف التدريبية من المشاركة بها ، وصقل المهارات الفنية والتخصصية للقوات بما يسهم فى تحقيق أقصى إستفادة ممكنة من التدريبات وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة .


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