أغرب قضية نصب بالدقهلية تعرف عليها

30 يوليه 2018 - 12:17 م

تمكن محام بمدينة منية النصر من النصب على عدد من المواطنين بقرى الدقهلية وحصوله على 200 مليون جنيه مقابل توظيفها بفوائد 40% وفر هاربا.

"زاهر. ع. ع، المتهم خريج كلية السياحة والفنادق، وحصل على شهادة مستشار تحكيم دولى، وأطلق على نفسه لقب المستشار، وأشاع أنه محامٍ، وتمكن من إقناع أهالي المدينة بتوظيف الأموال بعد جمعها منهم.

واستعان المتهم بأشقائه لتحسين صورته أمام الأهالي لمدة تجاوزت 7 سنوات أمام أهالي القرية، بقيامه بالسفر إلى الخارج، ويحرصون على دخول المدينة بسيارات مليئة بالأموال من أجل جذب الثقة من الأهالي.

ومن جانبه يقول جمال المدبولي، أحد ضحايا: "المحامى كنا نثق فيه وكان يأتى لنا بالفوائد على أموالنا كل أول شهر، ولكن فوجئنا بغلق الموبايل الخاص به، وعدم ظهوره في المدينة بأكملها كأنه اختفى وعند السؤال عليه لم يعرف أحد عنه شيئا".

وتابع: "قمت بإعطاء له مبلغ 500 ألف جنيه كان يعطى له فائدة على كل 100 ألف 3500 جنيه كل شهر، وزادت الفائدة إلى 40%، إلى أن وثقنا فيه وكنا نجمع الأموال ونعطيها له من أجل أن نأخذ الأرباح وكان يقوم بتوقيع إيصالات أمانة بأي مبلغ يأخذه منا".

وأكد أنه حرر محضرين ضد المحامى يحملان رقمي 11 و13 أحوال مركز شرطة منية النصر.