» وفد من حماس يزور القاهرة خلال الساعات المقبلة

30 يوليه 2018 - 01:20 م

غادر وفد من حركة "حماس" قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي، متجهاً إلى القاهرة.

ووفق ما أصدره المكتب الإعلامي التابع للجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، عبر صفحته على موقع فيس بوك: "مغادرة وفد حركة حماس معبر رفح متجهاً إلى الأراضي المصرية".

ونقلاً عن إدارة المعبر، فإن خليل الحية، عضو المكتب السياسي، ونائب قائد الحركة بغزة، يترأس الوفد.

ولم يتسنَ الحصول على معلومات إضافية حول أسماء بقية أعضاء الوفد أو تفاصيل الزيارة.