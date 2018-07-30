الداخلية تضبط عصابة "الآيس"

30 يوليه 2018 - 01:41 م

تمكنت قوات مكافحة المخدرات من القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص في جلب مخدر الآيس وضبط بحوزتهم 2400 جرام من ذات المخدر في مطار القاهرة.

ونجحت قوات الأمن في ضبط المتهمين الهاربين وهم كل من "محمد.ك.ع"، صاحب ومدير شركة استيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، سبق اتهامه في 15 قضية آخرها "شيك"، ومحكوم عليه فيها بالحبس ثلاث سنوات؛ و"سمير.م.ى"، صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، سبق اتهامه في 13 قضية آخرهم "تبديد" محكوم عليه فيها بالحبس سنة.

كما تم ضبط "عمر.م. ك" عاطل، نجل الأول؛ وذلك حال استقلالهم سيارتين رقمى (ول ج 284 – ج ل أ 296 ) بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وضبط بحوزتهم كمية لمخدر الآيس "شابو" وزنت 2،400 كيلو جرام ومسحوق "بيج – أبيض اللون" للمادة الفعالة للحشيش الصناعى "الفودو" والمدرج على جدول المخدرات وزنت 10،600 كيلو جرام و125 قرصا مخدرا لعقار الترامادول و7 هواتف محمولة ومبالغ مالية.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترفوا بقيامهم بجلب المخدر المضبوط بقصد الاتجار والترويج على عملائهم بداخل البلاد والمبلغ المالى من متحصلات الاتجار والهواتف المحمول والسيارتين في النقل والترويج.