أحلام تروج لمتجر نظاراتها عبر "إنستجرام"

30 يوليه 2018 - 01:42 م

أعدت المغنية الإماراتية أحلام حملة إعلانية للنظارات الشمسية التابعة للمتجر الذي تملكه.

ونشرت أحلام عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات المصورة "إنستجرام"، صور لها وهى ترتدي نظارات شمسية للترويج لمتجرها الإلكتروني "بوتيكا".

واستخدمت المغنية الإماراتية نظارات شمسية بأشكال غريبة وألوان مختلفة، الأمر الذي تفاعل معه الجمهور بشكل واسع، قائلة: “من بلد الأناقة من بلد الفاشن والموضو والجمال باريس اخترت لكم هذا الكولكشن… وعدتكم ما راح أحط في بوتيكي إلا الأفضل وفي منها خمس ألوان راقية والكمية محدودة جداً”.