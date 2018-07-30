  • الإثنين 30 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر02:47 م
بحث متقدم
الرئيس عبدالفتاح السيسي

بث مباشر.. كلمة الرئيس بمؤتمر الاتصالات

صورة الخبر

"حرب المياه" تدق ناقوس الخطر في المنطقة

الملك فيصل والسادات

لقاء نادر بين الملك فيصل والسادات على خط بارليف

"الاسكان" تطرح المرحلة الأولى من شقق متوسطي الدخل

سببان لاشتعال سوق الشقق السكنية والعقارات في مصر

القوات المسلحة

تدريب بحرى مصرى أمريكى مشترك "استجابة النسر2018"

مسلمو الهند

الهند تسحب جنسية 4 ملايين أغلبهم مسلمون

صلاح

"صلاح" سعيد بانتشار صوره بشوارع أمريكا

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بشأن حجاج اليمن والسودان

البنك المركزي المصري

بالتفاصيل.. طرح سندات بـ3 مليارات جنيه اليوم

صلاح

رعب في "ليفربول" بسبب ما حدث بين صلاح و ماني

بالفيديو والصور..

تدريب بحرى مصرى أمريكى مشترك "استجابة النسر2018"

آخر الأخبار

القوات المسلحة
جانب من التدريب

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

استمرار فعاليات التدريب المصرى الأمريكى "استجابة النسر2018"

#

تدريب عسكري مشترك بين مصر والسعودية وأمريكا

#

صدفة غريبة يتسبب فيها مدرب منتخب مصر الجديد

#

«النحاس» مديرًا فنيًا لنجوم المستقبل

الامارات

السعودية

أمريكا

مصر

القوات المسلحة

نشر المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي مقطع فيديو من التدريب المصري الأمريكي المشترك "استجابة النسر 2018"  الذى يستمر على مدار عدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

وقد شهدت الأيام الماضية المراحل التمهيدية للتدريب "استجابة النسر 2018 " حيث تم تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات شملت المحاضرات النظرية والبيانات العملية وأساليب المهارة فى الميدان والتكتيكات القتالية التى تستخدمها القوات الخاصة، وتنفيذ العديد من الرمايات من أوضاع الرمى المختلفة، والتدريب على التخلص من الذخائر المتفجرة، وأعمال الغوص المشترك، وكذا تنفيذ إدارة أعمال قتال مشتركة نهاراً وليلاً لتأمين منطقة بحرية ضد التهديدات المختلفة، والتدريب على أعمال البحث والإنقاذ ومكافحة الألغام وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش، يأتى ذلك بهدف صقل مهارات العناصر المشاركة وتوحيد المفاهيم العملياتية وتبادل الخبرات التدريبية بينها.

شاهد الفيديو والصور..






تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عودة ظاهرة الإعدامات بالجملة في مصر

جمال سلطان

سبائك ذهب "الزعيم"!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين
» الليلة.. أول ظهور لـ"شوبير" على أون سبورت
» القوات المسلحة تشارك روسيا
» وفد من حماس يزور القاهرة خلال الساعات المقبلة
» شرب اللبن في المنام زيادة في الرزق
» تعليق ناري لـ "شهيرة"حول علاقة عمرو دياب والشربيني
» انهيار جزئي لمبنى سكني في الإسكندرية
» ألبوم جديد لـ "ذكرى" بعد 15 سنة على مقتلها
» "صلاح" يتوسط "ميسي وبوجبا" في إعلان ملابس رياضية
» تعرف على كلمات أغنية محمد رمضان الجديدة
» "نصير" عن راقصات الكيكي: "عاوزين قطم رقبتهم"

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)