لقاء نادر بين الملك فيصل والسادات على خط بارليف

محمد الخرو
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصفته بعض الصفحات بأنه من نوادر التاريخ لأنه يحتوي على لقاء تـاريخـي بين الملك فيصـل بن عبد العزيز آل سعود والرئيس المصري الراحل محمد أنور السـادات على خـط بارليف فـي سيناء.
وأشارت إلى أن اللقاء كان علي خلفية انتصـار التحالُف بأكـتوبر منذ عام 1974 أي قبل 44 عام تقريبًا.
شاهد الفيديو..
فيديو لـ لقاء تـاريخـي بين الملك— نوادر من التاريخ (@Ksa9ss) 28 يوليو 2018
فيصـل بن عبدالعزيز آل سعود و الرئيس المصري أنور السـادات
على خـط بآرليف فـي سيناء
على خلفية إنتصـار التحالُف بأكـتوبر ..
حدث هذا اللقاء فـي عـــام 1974م ..قبل 44 سنة تقريباً .. pic.twitter.com/24YfNOgcGo
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