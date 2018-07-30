قرار وزاري بتعيين 3 وزراء في مناصب إضافية

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رئيس الوزراء

مصطفى مدبولى

سحر نصر

هالة السعيد

قرار وزارى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، حركة تعيينات شملت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، لمنصب محافظ جمهورية مصر العربية لدى البنك الدولي.

كما شمل القرار تعيين المهندسة راندا المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق محافظًا مناوبًا.

كما أصدر قرار بتعيين الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى محافظا لجمهورية مصر العربية فى مجلس محافظى الصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعى، وتعيين الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، محافظا مناوبا.

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